قيادي بائتلاف المعارضة السورية : لم تصلنا دعوة للمشاركة بمؤتمر القاهرة

صرح مسئول بارز بـ"الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية" بأن الائتلاف غير معني بالمؤتمر الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة ، في الثامن والتاسع من شهر يونيو المقبل ، للمعارضة السورية والقرارات الصادرة عنه ، لأن الدعوة لم تصله.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عن هشام مروة نائب رئيس الائتلاف القول إن الهيئة العامة للائتلاف كانت قررت أنه لا يمكن المشاركة في مؤتمر يمكن أن يستبعد أيا من مكونات الشعب السوري ، متمنيا في الوقت نفسه على أي مؤتمر للمعارضة أن تكون قرارات المشاركين فيه وجهودهم تصب في خدمة الثورة والشعب السوري.

وأضاف :"إقصاء أي جهة أو مكون من مكونات الشعب السوري من أي مؤتمر أصلا لا يشجعنا على حضوره".

وتعليقا على الأنباء عن إعداد مجموعة من المعارضين لإطلاق تجمع جديد يطرحونه كبديل عن "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية" خلال المؤتمر ، ويحمل اسم "المعارضة الوطنية السورية" ، قال :"تطوير اللقاءات لتشكيل جسم جديد غير مطروح بتاتا" وفي الظروف الحالية "لا يمكن أن ينشأ جسم بديل ، يحتاج إلى وقت طويل كي ينال الشرعية".

وطالب بما سماها "عاصفة دعم لتساعد الثورة وإجبار (الرئيس السوري بشار) الأسد على القبول بالحل السياسي".

وتابع :"في ظل التطورات الميدانية وتزايد الدعوات لمؤتمرات من أجل الحل السياسي ، يمكن أن تكون هناك انهيارات دراماتيكية للسلطة ، لذلك نسعى لتشكيل هيئة تفاوضية تبحث خارطة طريق للتسوية السياسية ، وتشمل كل مكونات الشعب السوري ، استعدادا لجولة مفاوضات جديدة أو تسلم السلطة في حال حدوث انهيار دراماتيكي للسلطة النظامية الحالية ، وهي محتملة".