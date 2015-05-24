«بوتفليقة» خلال لقاءه «شكري» يوجه بتكثيف التعاون مع مصر

إلتقى سامح شكري وزير الخارجية، مساء أمس، بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والجزائر والإجراءات التي يتم إتخاذها لمزيد من تطوير وتعميق هذه العلاقات خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث وجه الرئيس بوتفليقة بتكثيف التعاون الثنائي مع مصر تحقيقاً للمصالح المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء بين الوزير شكري مع الرئيس بوتفليقة تناول الأوضاع في المنطقة العربية في ظل التحديات والتهديدات القائمة، حيث تم استعراض الأوضاع في ليبيا بشكل مفصل وسبل دفع الحل السياسي للأمام بما يحفظ لليبيا وحدتها الإقليمية ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما أبدى الرئيس بوتفليقة إهتماماً بالاستماع لرؤية الوزير شكري لتطورات الأوضاع في كل من سوريا والعراق وفي منطقة المشرق العربي، حيث تم التوافق على الأهمية البالغة لإعلاء مبدأ المواطنة والانتماء العروبي كمحرك أساسي للتفاعلات العربية بعيداً عن إثارة النزاعات والنعرات الطائفية.

أضاف المتحدث، أن الرئيس بوتفليقة إستفسر عن الأوضاع في مصر وما تم تحقيقه من إنجازات داخلية، حيث إستعرض الوزير شكري التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل والاستعدادات الجارية لتنفيذ الإستحقاق الثالث والأخير بإجراء إنتخابات مجلس النواب، مشدداً على ما تم إنجازه على صعيد مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والعمل على إستعادة الأوضاع الاقتصادية لمعدلاتها الطبيعية وتحقيق متطلبات العدالة الإجتماعية في ظل الاستقرار الأمني.