البابا «تواضروس» يترأس قداس رسامات أساقفة جدد

ترأس البابا تواضروس الثاني، صلوات القداس الإلهي، صباح اليوم، بالكاتدرائية بالعباسية بمشاركة حوالى 65 مطران وأسقفا، وذلك بمناسبة تجليس اثنين من الأساقفة ورسامة ستة رهبان كأسقف عام.

وقام البابا تواضروس، بتجليس الأنبا يوأنس على كرسي أسيوط، والأنبا لوقا على كرسي جنوب فرنسا وسويسرا وهي إيبارشية جديدة تضاف لإيبارشيات أوروبا.