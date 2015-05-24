البابا «تواضروس» يترأس قداس رسامات أساقفة جدد

ترأس البابا تواضروس الثاني، صلوات القداس الإلهي، صباح اليوم، بالكاتدرائية بالعباسية بمشاركة حوالى 65 مطران وأسقفا، وذلك بمناسبة تجليس اثنين من الأساقفة ورسامة ستة رهبان كأسقف عام.
وقام البابا تواضروس، بتجليس الأنبا يوأنس على كرسي أسيوط، والأنبا لوقا على كرسي جنوب فرنسا وسويسرا وهي إيبارشية جديدة تضاف لإيبارشيات أوروبا.
كما قام البابا بسيامة الراهب القمص بيشوي المحرقي أسقفا عاما لإيبارشية الوادي الجديد باسم الأنبا بقطر، والراهب القمص باخوم الباخومي أسقفا عاما لإسنا وأرمنت باسم الأنبا يواقيم، والراهب القمص إيلاريون آفا مينا أسقفا عاما لمنطقة عزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر باسم الأنبا ايلاريون، والراهب القمص أكليمندس آفا مينا أسقفا عاما لشرق كندا باسم الأنبا أكليمندس، والراهب القمص أبوللو الأنبا بيشوي أسقفا عاما لباريس بفرنسا باسم الأنبا مارك، والراهب القمص هرمينا البراموسي أسقفا عاما لعين شمس والمطرية باسم الأنبا هرمينا.