لو مريض سكر أو مياه زرقاء.. اعرف إزاى تحمى عينك من العمى

على الرغم من أن أمراض العيون تصيب الكثيرين، إلا أن هناك بعض الأمراض التى يكون علاجها باتباع بعض الطرق الوقائية وتلقى العلاج.

تقول الدكتورة مروة عبد القادر الفولى مدرس مساعد بمعهد بحوث أمراض العيون: إن من أكثر مشاكل العيون انتشارا بين الكبار والشباب وتؤدى إلى الإصابة بالعمى، أمراض المياه الزرقاء والاعتلال السكرى للشبكية، لافتة إلى أن هناك الكثير من الحالات المصابة باعتلال وارتشاح الشبكية، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكر وإهمال المريض تلقى العلاج وضبط مستوى السكر فى الدم.

تشير د. مروة عبد القادر الفولى أنه بالنسبة لأمراض المياه الزرقاء والالتهاب الشبكى السكرى، فلم يكتشف لها علاج حتى الآن، لكن العلاجات الموجودة تعتمد على بعض الأدوية التى تقلل من حدوث المضاعفات، موضحا أن اتباع بعض الطرق الوقائية من الخطوات المهمة للوقاية من مضاعفات للمرض.

توصى مدرس مساعد معهد بحوث أمراض العيون للوقاية من مضاعفات الأمراض التى تم ذكرها، من الضرورى التعرف أن المرض مزمن ويجب متابعته مع الطبيب والعلاج يكون بشكل مستمر، ويجب إجراء الفحوصات اللازمة بمتابعة مجال الإبصار والأشعة المقطعية.