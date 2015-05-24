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تحذير للأمهات.. لو طفلك جاله "أبو اللكيم" اعرضيه على طبيب ذكورة

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تحذير للأمهات.. لو طفلك جاله "أبو اللكيم" اعرضيه على طبيب ذكورة تحذير للأمهات.. لو طفلك جاله "أبو اللكيم" اعرضيه على طبيب ذكورة
كثير من الأطفال يصابون بمرض أبو اللكيم "التهاب الغدة النكافية"، فهو أحد الأمراض المعدية والفيروسية التى تصيب الأطفال إلا أن كثيرا من الأمهات تجهل أهمية عرض طفلها على طبيب ذكورة لتفادى إصابته بالعقم عند البلوغ نتيجة وجود التهابات بالخصيتين بسب هذا المرض.

أبو اللكيم


>يقول الدكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم، إن أبو اللكيم مرض معد وهو عبارة عن التهاب الغدد النكافية بفيروس mumpf والذى يتنقل عن طريق الرزاز الفم أو تنفس الأنف.

أعراض الإصابة بأبوللكيم


>ويستكمل د. قدح قائلا: هناك بعض الأعراض المعروفة عن الإصابة بأبواللكيم وأهمها:
>1)التهاب أو تورم بالغدة اللعابية خاصة بالمنطقة المحصورة بين الأذن والفك السفلى .
>2)ارتفاع فى درجة الحرارة.
>3)كسل وهزلان.

علاج أبو اللكيم


>ينصح د. قدح الأمهات بضرورة عند تعرض طفلها للإصابة بمرض أبو اللكيم بضرورة عرضه على طبيب ذكورة أيضا للاطمئنان على عدم وجود التهابات بالخصيتين لتفادى أصابته ببعض المضاعفات عند البلوغ، مثل توقف الخصية عن إنتاج الحيوانات المنوية مما تزيد من فرص الإصابة بالعقم عند البلوغ نظرا لعدم علاج هذا التهابات الخصية مبكرا.

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مصر 365