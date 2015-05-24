91.67% نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية بجنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية، للفصل الدراسى الثانى للعام 2014/2015، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 67, 91%.

وأوضح السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 1964 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح الرسمية 67, 91%.

وأشار أن إجمالى المتقدمين بالنسبة إلى المدارس الرسمية لغات 144 ونسبة النجاح 3, 99% بينما المدارس الخاصة بلغ عدد المتقدمين 101 ونسبة النجاح 2, 98% والمنازل 13 طالبا ونسبة النجاح 64, 63% والفصل الواحد عدد المتقدمين 29 طالبا ونسبة النجاح 98,88%، لافتا أن إجمالى المتقدمين 2251 طالبا ونسبة النجاح 67, 91%.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتميز، وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية. معلنا عن احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادات العامة فى أقرب فرصة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المحافظة الممثلة فى اللواء خالد فودة المحافظ ورجال المعاونين المخلصين سواء السكرتير العام اللواء محمود عيسى أو اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد لا يدخروا جهدًا لتقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية، لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام، من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية، ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.



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