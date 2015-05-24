أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل صحة البحيرة: ارتفاع ضحايا حادث طلاب كفر الدوار لـ 4 وفيات

Google+ Print
وكيل صحة البحيرة: ارتفاع ضحايا حادث طلاب كفر الدوار لـ 4 وفيات وكيل صحة البحيرة: ارتفاع ضحايا حادث طلاب كفر الدوار لـ 4 وفيات
أعلن الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن ارتفاع أعداد ضحايا حادث ميكروباص كفر الدوار إلى 4 وفيات بعد وفاة طالب داخل مستشفى كفر الدوار العام.

وأضاف الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فور إبلاغه بالحادث انتقل على الفور لمسرح الأحداث وتبين مصرع 3 طلاب وإصابة 12 آخرين جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" أمام قرية الملقة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وعلى الفور تم نقل جثث المتوفيين لمشرحة المستشفى الشاملة والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وفور وصول أحد المصابين للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بجراحة ليصبح أعداد المتوفيين 4 والمصابين 11.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365