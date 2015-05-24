وكيل صحة البحيرة: ارتفاع ضحايا حادث طلاب كفر الدوار لـ 4 وفيات

أعلن الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن ارتفاع أعداد ضحايا حادث ميكروباص كفر الدوار إلى 4 وفيات بعد وفاة طالب داخل مستشفى كفر الدوار العام.

وأضاف الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فور إبلاغه بالحادث انتقل على الفور لمسرح الأحداث وتبين مصرع 3 طلاب وإصابة 12 آخرين جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" أمام قرية الملقة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وعلى الفور تم نقل جثث المتوفيين لمشرحة المستشفى الشاملة والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وفور وصول أحد المصابين للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بجراحة ليصبح أعداد المتوفيين 4 والمصابين 11.