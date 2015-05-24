بالصور.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الابتدائية ويكرم الأوائل

اعتمد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الابتدائية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 87.5?، وكانت نسبة نجاح الذكور 84.4? بينما كانت نسبة نجاح البنات 90.7?.

وهنأ المسيرى أوائل الشهادة الابتدائية، قائلا "أسعد شىء إلى قلبى النجاح والأفضل التفوق"، وشكر أهالى المتوفقين على تقديرهم لأهمية العلم والتفوق لأنه لا يمكن أن تنهض دولة بدون العلم، مؤكدا أن الطلاب المتفوقين بدون لأهاليهم لما وصلوا لهذا التفوق. واختتم المحافظ كلمته "استمروا فى التفوق فالوصول إليه والحفاظ عليه أصعب من الوصول إليه فقط ".



>

المحافظ يعتمد الشهادة بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم

وكرم المحافظ الـ 10 الأوائل من الشهادة الابتدائية على مستوى المحافظة، وهم نرمين أحمد إبراهيم بنسبة 100?، وشهد عباس محمد بنسبة 99.9?، وإسراء مجدى بنسبة 99.8?، وشهد على بنسبة 99.8?، وندى وسام السعيد بنسبة 99.75?، ووردة خالد أبو ضيف بنسبة 99.75?، وبسنت مدحت بنسبة 99.75?، وعمر أحمد بنسبة 99.7? وملك محمد أحمد بنسبة 99.7?، ومريم عيد على بنسبة 99.7? .

>

>

المسيرى يكرم المتفوقين

>يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية بالمحافظة كان 93049 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 85916، بينما كان عدد الناجحين 75145، وجاء ذلك بحضور الأستاذ جمعة ذكرى وكيل أول وزراة التربية والتعليم بالإسكندرية ومديرى المديريات التعليمية.



>

المحافظ يهنئ الطلاب بالنجاح



>

المسيرى يتوسط الطلاب المتفوقين