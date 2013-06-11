أشهر 25 تصريحا ناريا أطلقهم ميدو

قد لا يلعب كثيرا، ولكنه لم يسكت يوما، هكذا ظل أحمد حسام ميدو طوال مشواره الكروي الذي استمر لما يقترب من 14 عاما.

ميدو أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا لينهي مسيرة مليئة بالإثارة والحماس والتألق والجدل بالإضافة إلى التصريحات الرنانة.

مهاجم الزمالك وأياكس وتوتنام وروما وسيلتا فيجو قرر الاعتزال ولكنه ترك خلفه إرثا كبيرا من التصريحات المثيرة يرصدها FilGoal.com منذ بداية مشواره.

9 فبراير 2004

"لو سألت أي مشجع في هولندا أو إسبانيا أو فرنسا عن الكرة المصرية لن يعرفوا سوى ميدو، من ينتقدني لم يقدم نصف ما قدمته لمصر" .. ميدو يدافع عن نفسه بعد خروج الفراعنة من كأس أمم إفريقيا 2004.

19 نوفمبر 2004

"لن استسلم في روما، وسأثبت للجميع أنني أفضل من إبراهيموفيتش نفسه" .. ميدو يثير الجدل في إيطاليا بعد انضمامه لروما ملمحا إلى زميله السابق وهداف يوفنتوس في ذلك التوقيت إبراهيموفيتش.

26 فبراير 2005

"أخطأت في حق منتخب بلادي، واعتذر للجماهير" .. ميدو يعتذر عن انقطاعه عن المنتخب في 2005.

4 أكتوبر 2005

"على عماد متعب أن يخرج سريعا للاحتراف حتى لا تضيع موهبته" .. ميدو ينصح متعب بالاحتراف قبل كأس الأمم الإفريقية 2006.

20 أكتوبر 2005

"كل أصدقائي سيشاركون في كأس العالم، إلا أنا" .. ميدو حزين بعد فشل مصر في التأهل لمونديال 2006 بينما يشارك معظم اللاعبين الذين يلعبون معه في أوروبا.

10 فبراير 2006

"حسن شحاتة لا يحبني" .. ميدو عقب إيقافه ستة أشهر عن الانضمام للمنتخب عقب واقعة هجومه على المعلم في مباراة السنغال الشهيرة.

9 سبتمبر 2006

"فقدت 10 كيلجرام من أجل العودة لتوتنام، وشعري كان 3 كيلو بمفرده" .. ميدو عقب توقيعه رسميا لتوتنام بشكل نهائي.

29 سبتمبر 2006

"كامبل أسهل مدافع واجهته في حياتي" .. ميدو يسخر من سول كامبل أحد أبرز المدافعين الإنجليزي في ذلك التوقيت قبل مواجهة توتنام وبورتسموث.

5 نوفمبر 2006

"اللعب بجوار أبو تريكة أمنية للجميع، أنه لاعب مميز ويصنع الفارق دائما" .. ميدو يشيد بأبو تريكة قبل أيام من نهائي الأهلي والصفاقسي التاريخي في رادس!

10 يناير 2007

"لا أقلد دروجبا، ولا أعرف أنه يغير أرقامه معي" .. ميدو في إشارة على انضمامه لتوتنام بالقميص رقم 15 ثم تغييره لـ11، وهو نفس ما حدث مع دروجبا في تشيلسي.

28 أغسطس 2007

"أنعتوني بالإرهابي، وسأفجر شباككم" .. ميدو يرد على الهتافات العنصرية التي نالها في مباراة ميدلسبره ونيوكاسل.

12 مارس 2008

"إذا تشاجرت مع تيري أو فرديناند في الشارع، سأسقطهم أرضا" .. ميدو ينصح أفونسو ألفيس مهاجم ميدلسبره الجديد بضرورة التحلي بالقوة البدنية لمواجهة المدافعين الإنجليز.

24 سبتمبر 2008

"تعلمت من أخطاء انتقالاتي الكثير ، وحان وقت الاستقرار" .. ميدو لم يستمر مع ميدلسبره أكثر من 3 أشهر بعد هذا التصريح.

31 يناير 2009

"سأتحدث العربية مع زكي، حتى أخدع المدافعين" .. ميدو يتحدث عن مميزات انضمامه لزكي في هجوم ويجان أتليتك.

29 مارس 2009

"زكي يطلق الشائعات ضدي، وأنقذته كثيرا من الرحيل عن ويجان" .. ميدو يهاجم زكي بعد استبعاده من منتخب مصر.

13 أكتوبر 2009

"الزمالك مستهدف إعلاميا، ومن ينتقدوني يحقدون علي" .. ميدو عقب العودة للنادي الأبض للمرة الأولى عام 2009.

1 يناير 2010

"لن اعتزل دوليا" .. ميدو بعد استبعاده من كأس الأمم الإفريقية 2010.

17 فبراير 2010

"أحمد الله أنني لست موظفا" .. ميدو يرد على منتقديه بشأن الانتقال بين أكثر من ناد في فترة قصيرة.

3 يناير 2011

"مورينيو لم يكن لينجح مع الزمالك أكثر من العميد" .. مهاجم أياكس وتوتنام يشيد بحسام حسن قبل العودة للزمالك مرة أخرى.

26 مارس 2011

"الدوري للرجالة، سأعتزل إن لم نحصل على اللقب هذا الموسم" .. ميدو عقب العودة للنادي الأبيض وتصدر الفريق الأبيض للمسابقة بعشر نقاط.

21 سبتمبر 2011

"أحمد حسن لاعيب مرزق" .. ميدو يمزح عن الصقر عقب تسجيله هدفين للزمالك في أول مبارياته مع الفريق.

10 يوليو 2012

"كل ذكرياتي مع لقاءات القمة أليمة، محدش عيط في تالتة يمين أكتر مني" .. ميدو يرد على اتهامه بالسخرية من ناديه عقب الخسارة أمام الأهلي في إفريقيا.

26 يوليو 2012

"المعلم فشل مع الزمالك مقارنة بالعميد" .. ميدو يقيم رحيل حسن شحاتة عن الزمالك.

21 فبراير 2013

"أبو تريكة مياس كبير" .. ميدو مازحا عن أبو تريكة الذي أصبح معشوق الجماهير في الإمارات عقب انتقاله إلى بني ياس.

8 مايو 2013

"فيرجسون أخبرني أنني الخيار الأول مانشستر عقب رحيل فان نيستلروي" .. ميدو يتحدث عن مكالمة هاتفية مع أليكس فيرجسون في 2006.