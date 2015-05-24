بالصور.. غرق شوارع مدينة السلام بمياه الصرف.. وكابلات كهرباء مكشوفة

فى الوقت الذى حذر فيه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء رئيس كل حى ومدينة بمتاعبة ملف بلوعات الصرف الصحى وكابلات الكهرباء المكشوفة، ومحاسبة كل مقصر بالتحقيق معه والفصل، أرسل مواطنون بمحافظة القاهرة شكوى لليوم السابع، تكشف حجم الإهمال الجسيم بشبكة الصرف الصحى وأعمدة وكابلات إنارة مكشوفة.

منطقة العبد القديم بمدينة السلام، خير مثال على حجم التدهور الذى وصلت إليه شبكة الصرف الصحى، كما يروى إسلام عاشور أحد سكان المنطقة، مؤكدا أن شبكة الصرف الصحى بالمنطقة منذ 37 عاما لم يتم إحلالها أو تجديد أى شىء بها، مشيرا إلى تهالكها لدرجة استمرار الطفوحات بين المساكن التى تضم 4 بلوكات تحتوى على 140 شقة.

وأشار عاشور لليوم السابع، إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لحى السلام وكان آخرها للمحافظ أثناء افتتاحه مستشفى السلام، الذى أمر بتشكيل لجنة لدراسة الوضع على الطبيعة، وبالفعل قامت اللجنة بشهر ديسمبر الماضى بفحص شبكة الصرف وأكدت فى تقريرها أنها متهاكلة تماما وتحتاج لإحلال وتجديد ووجود 4 بلوعات مدفونة تحت الأرض لا يتم استغلالها لصرف المياه، مضيفا أنه حتى الآن لم تقم اللجنة ببدء أعمال التجديد.

وناشد عاشور المهندس إبراهميم محلب قائلا: "ياسيادة رئيس الوزراء لازم توفى بوعدك وتحاسب المقصرين عشان بيوتنا الغرقانة بمياه الصرف"، مشددا على وجود أيضا أعمدة إنارة وكابلات كهرباء مكشوفة بالمنطقة يمكن أن تهدد حياة المواطنين والأطفال.



>

غرق شوارع مدينة السلام بمياه الصرف الصحى



>

مياه الصرف الملوثة تغرق البيوت والأهالى تستغيث



>

المياه الملوثة والقمامة تنذر بكارثة للأهالى



>

أحد أعمدة الإنارة المكشوفة بمنطقة العبد بمدينة السلام



>

صورة أخرى للأعمدة المكشوفة



>

أحد الكابلات المشكوفة التى تعرض حياه المواطنين للخطر

- محلب:فصل أى رئيس حى تقع بمنطقته حوادث بالوعات صرف أوكهرباء مكشوفة