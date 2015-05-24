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مقتل 230 شخصا في موجه حارة جنوب الهند

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مقتل 230 شخصا في موجه حارة جنوب الهند مقتل 230 شخصا في موجه حارة جنوب الهند

صورة أرشيفية

لقي نحو 230 شخصاً على الاقل حتفهم فى موجه حاره  تجتاح ولايتى “أندرا براديش” و”تيلانجانا” جنوب الهند.

وقال شاندرابابو نايدو رئيس وزراء ولاية (أندرا براديش) ان 230 شخص على الاقل لقوا حتفهم وكان هناك نقصا فى إمدادات المياه فى العديد من المناطق فى مختلف أنحاء الولاية.

وناشد نايدو السكان بعدم المجازفة بالخروج من منازلهم أو أماكن العمل خلال الساعات الاكثر حرارة بين الساعة الحادية عشرة صباحا حتي الرابعة مساء. ووصلت درجات الحرارة إلى 48  درجة مئوية بارتفاع ما بين خمس وست درجات عن المعدل الطبيعى.

واضاف بامبال رام مينا المفوض بإدارة التعامل مع الكوارث إنه فى ولاية تيلانجانا  أودت الموجة الحارة بحياة 130 شخصا خلال الايام العشرة الماضية. ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة فى المنطقة لاسبوع آخر على الاقل طبقا لهيئة الارصاد الجوية الهندية.

 

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