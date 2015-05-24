وزير الإسكان: قطاع التشييد شهد نموا بنسبة 20% الفترة الماضية

قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن قطاع التشييد والبناء شهد نموا بنسبة 20% وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والحكومة لديها رؤية لتنفيذ مشروعات جديدة تساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.

وأضاف فى مؤتمر الملتقى العربى للمنشئات والمشاريع، برعاية مجلس الوزراء، أن المشروعات الجديدة تتطلب التنسيق بين الاتحادات العربية وشركات المقاولات وتفعيل فكرة التحالفات الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من الشركات المصرية والعربية والعمل فى مصر والأسواق العربية.

وأشار إلى أن مصر تشهد مشروعات كبيرة فى الطرق والإسكان بما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخلق كيانات اقتصادية جديدة تكون نواة لمشروعات كبرى، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها للشركات العربية والمصرية، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات.

ومن جانبه، قال السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن المؤتمر اليوم لدراسة المشروعات الجديدة، التى طرحها المؤتمر الاقتصادى فى مدينة شرم الشيخ، مضيفا أن اهتمام الرئيس السيسى والحكومة المصرية بالمؤتمر لهو حافز لكل مستثمر عربى لضخ استثماراته فى مشروعات البنية التحتية المصرية.