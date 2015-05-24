الخدمات الطبية للقوات المسلحة: صرف مكافآت لطلبة مدارس التمريض المتدربين

قال اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة صباح الأحد، إن المميزات التى يحصل عليها طلبة المدارس الثانوية العسكرية للتمريض تتمثل فى صرف مكافأة شهرية أثناء التدريب، كما يتقاضى المتطوع بعد التخرج راتبا شهريا ويتدرج المرتب الشهرى والتعويضات بزيادة سنوات الخدمة والترقى للدرجات المختلفة.

وقال إن المكافأة التى يحصل عليها المقبولين فى دفعة المتطوعين للمدارس الثانوية العسكرية تمريض تمنح فى عدد من الحالات على رأسها أن تكون بعد انتهاء فترة التدريب مباشرة وأيضا بعد التصديق على تجديد التطوع للمدة الأولى وبعد التصديق على تجديد التطوع للمدة الثانية.

ولفت اللواء طبيب مصطفى أبو حطب إلى أن المتطوع فى المدارس الثانوية العسكرية للتمريض يتمتع وعائلته من الدرجة الأولى، بالاشتراك فى النوادى وفنادق القوات المسلحة والحج والعمرة ويسمح له ولعائلته "الزوجة والأولاد" بالعلاج المجانى بالمستشفيات العسكرية.

وأوضح اللواء أبو حطب أن من ضمن المميزات التى يحصل عليها دفعات المتطوعين فى المدارس الثانوية العسكرية للتمريض تأهيلهم لبعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص فى افرع التمريض المختلفة، قائلا: إن مناهج الدراسة بمدارس التمريض للقوات المسلحة تكون طبقا لمناهج الدراسة بمدارس للتمريض المناظرة لها بوزارة الصحة.