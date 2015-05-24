القوات المسلحة: بدء سحب ملفات القبول لمدارس التمريض العسكرى 1 يونيو

أعلنت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة أماكن سحب ملفات القبول الخاصة بالمدارس الثانوية العسكرية للتمريض، وهى المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، للمقيمين فى جميع محافظات الجمهورية.

كما ضمت منافذ سحب الملفات المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية، للمقيمات فى محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى للمقيمات فى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والفيوم وبنى سويف، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى، للمقيمات فى الشرقية، الإسماعيلية، السويس، العريش، بورسعيد، دمياط، شمال وجنوب سيناء، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث سوهاج للمقيمات فى المنيا وأسيوط، وسوهاج وقنا، والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد.

وأشار اللواء مصطفى أبو حطب على هامش مؤتمر صحفى اليوم، بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لإعلان قبول دفعة جديدة من مدارس التمريض العسكرى إلى أن سحب ملفات القبول سيبدأ اعتبارا من 1 يونيو القادم حتى 30 يونيو 2015، وآخر موعد لتقديم الطلبات يوم 5 يوليو 2015.

- وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض