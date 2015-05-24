ضبط "سلمى ودودى" شابان يمتلكان جسد أنثى وأعضاء ذكورية لممارستهما الفجور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط شابين متحولين جنسيا "شيميل" بمدينة نصر، تحت إشراف اللواء مجدى موسى مدير الإدارة.

كانت وردت معلومات حول الواقعة للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى، تفيد قيام شابين يمتلكان جسدًا أنثويًا وأعضاءً تناسلية ذكرية تحت مسمى "سلمى ودودى" يقومان بنشر صورهما بملابس نسائية مثيرة على أحد مواقع الجنس على الإنترنت، وإبداء استعدادهم ممارسة الرذيلة مقابل 1500جنيه للساعة مع راغبى الفجور.

وعقب تحديد أماكن المتهمين والتأكد من المعلومات والتحريات بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل، تمكن كل من العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب والمقدمون تامر فاروق ومحمد حلمى وحسن النجار وإيهاب توفيق من مداهمة شقة فى مدينة نصر، وضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بوضع صور وأرقام هواتفهما على شبكات المواقع الإباحية على الإنترنت وإعلانهما الاستعداد لممارستهما الفجور والجنس الحرام مع راغبى المتعة مقابل 1500 جنيه للساعة الواحدة.

تحفظت القوة على ملابس نسائية ومبالغ مالية وهواتف محمولة وحقن هرومونات أنوثة وأدوات جنسية، وتحرر المحضر اللازم وأرسل المتهمون إلى النيابة للتحقيق.



>