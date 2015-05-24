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اليوم.. محاكمة "فرافيرو" لاتهامه بقتل مواطن بالزاوية الحمراء

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اليوم.. محاكمة "فرافيرو" لاتهامه بقتل مواطن بالزاوية الحمراء اليوم.. محاكمة "فرافيرو" لاتهامه بقتل مواطن بالزاوية الحمراء
تنظر، اليوم، محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشاء جمال القيسونى، محاكمة صبرى صبحى عبد العزيز الطوخى وشهرته "فرافيرو" والمعروف بـ"خط القليوبية"، على خلفية اتهامه بارتكاب جناية "قتل عمد" بالزاوية الحمراء.

يشار إلى أن "فرافيرو" كان هارباَ من السجن العمومى بوادى النطرون بعد أحداث ثورة 25 يناير، ومطلوب ضبطه واحضاره فى 8 جنايات ما بين قتل وسرقة وخطف ومقاومة سلطات وكان آخرها حصار نقطة شرطة نوى ومعه 300 بلطجى بالأسلحة الآلية وإحراقها بسبب القبض على شقيقه.

وبعد مرور عام على هروبه من السجن نجح فى تكوين عصابة مكونة من أشقائه المسجلين خطر وأفراد عائلته تقوم بالسطو المسلح على السيارات المحملة بالبضائع وكذلك جرائم القتل والخطف والسرقة، حيث ذاع صيته فى القليوبية وعدة محافظات أخرى حتى لقب بـ خط القليوبية، وسقط "فرافيرو" بعد معركة شرسة مع الشرطة فى 13 يناير 2012، ويحاكم الآن فى جناية قتل اقترفها بمنطقة الزاوية الحمراء.

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مصر 365