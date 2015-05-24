ضبط 500 طلقة جرينوف بمنازل عاطلين وعامل فى أسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الأحد، خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط (500) طلقة جرينوف وخزينة آلية بمنازل عاطلين وعامل بمركز البدارى.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة البدارى يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 500 طلقة جرينوف، و10 طلقات بنادق آلية بعد تفتيش منازل عاطلين وعامل خلال حملة أمنية شنها ضباط المركز لضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة .