بالصور.. جنازة عسكرية مهيبة لشهيد الشرطة بالمنوفية

اتشحت عزبة العرب التابعة لقرية إبشيش بمركز الباجور بمحافظة المنوفية بالسواد، وذلك عقب تشييع جثمان مندوب الشرطة الشهيد محمد عبد العزيز السيد سلامة، والذى استشهد إثر إطلاق مجهولين النار على كمين بنزلة الدائرى بطريق قليوب.

تم تشييع جنازة الشهيد من مسجد القرية عقب صلاة الظهر فى مشهد جنائزى مهيب حضره عدد من القيادات الأمنية، على رأسهم اللواء أحمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية واللواء سامى الميهى مدير أمن القليوبية، وسط حزن كبير خيم على جميع أهالى القرية بأكملها حزنا على الشهيد، والذين أكدوا أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة.

ويقول أحد الأهالى إن الشهيد متزوج منذ أربعة أعوام، ولم ينجب حتى الآن ولديه خمسة أشقاء، وهم خالد وعبد النبى وأسامة وفتوح وسلوى، وكان يعيش مع والده ووالدته.