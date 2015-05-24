لتفادى التهاب الأعصاب.. اظبط سكرك ونام كويس وخد فيتامين B

كثير من الأشخاص يعانون من الإصابة بالتهاب الأعصاب نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها الإصابة بمرض السكر ونقص فيتامين B وتعرض الجهاز العصبى للإجهاد. التهاب الأعصاب

>يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى المخ والأعصاب التهاب الأعصاب عبارة عن حدوث تغيرات فى الأغشية المحيطة بأعصاب الجسم والتى تؤدى إلى اختلال وظيفة الأعصاب المسئولة عن نقل الأوامر العصبية من المخ إلى الجهاز العصبى . أسباب التهاب الأعصاب

>ويستكمل د. عياد قائلا: هناك أسباب وعوامل مختلفة لإصابة الأشخاص بالتهاب الأعصاب الطرفية وأهمها.

>1)مرض السكر .

>2) نقص فيتامين b .

>3) ضعف الشعيرات الدموية المغذية للأعصاب الناتج عن ضعف أو قصور بالدورة الدموية الطرفية . أعراض وجود التهاب بالأعصاب

>ويتابع د. عياد قائلا " هناك بعض الأعراض التى تظهر على الأشخاص تعطى مؤشر لإصابتهم بالتهاب الأعصاب وأهمها ":

>1)ألم شديدة بمكان العصب المصاب.

>2)الشعور بالتنميل خاصة بالأطراف.

>3)ضعف بالعضلات والتى فى بعض الحالات الشديدة إلى ضمور بالعضلات. نصائح هامة وضرورية يجب مراعاتها

>وأضاف د.عياد قائلا: هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها للتفادى التهاب الأعصاب وأهمها:

>1)التحكم فى نسبة السكر فى الدم .

>2)الاهتمام ممارسة الرياضة التى تساعد على تقوية الأعصاب .

>3)تناول فيتامين B خاصة عند كبار السن .

>4)التغذية السليمة .

>5)النوم بصورة كافية للحصول الجهاز العصبى على قسط جيد من الراحة وعدم تعرضة للإجهاد والإرهاق.

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شبكةعيونالإخبارية

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