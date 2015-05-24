برنامج تدريبى بسوهاج لإعداد القادة وتمكين الشباب من خوض الانتخابات

يدشن الاتحاد العام لشباب سوهاج غدا الأحد أول برنامج تدريبى من نوعه فى إعداد القادة بنوعيها العمرى والنوعى، ويستفيد من البرنامج الذى يشارك فى إعداده المجلس القومى للمرأة برعاية محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم أكثر من 200 متدرب، يتم تأهيلهم لأنماط القيادة والفاعلية والتأثير والإيجابية على مرحلتين تتضمن كل مرحلة 100 متدرب من شباب الأحزاب والحركات السياسية والمستقلين والصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال وطلاب الجامعات والكوادر النقابية كالأطباء والمهندسين والباحثين والمحاسبين والقانونيين وغيرهم.

وقال الدكتور صابر حارص، أستاذ الإعلام السياسى بجامعة سوهاج والمدرب بالاتحاد العام لشباب سوهاج، إن البرنامج يستهدف نوعين من القيادة لتغطية إكساب مهارات القيادة للشباب، ليكونوا قادة المستقبل وكذلك للمثقفين وشاغلى المواقع الإدارية والشخصيات الفاعلة فى المجتمع كالصحفيين والإعلاميين.

وأضاف أن البرنامج لم يغفل التدريب النوعى لإكساب المتدربين مهارات المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والمحلية سواء كانت المشاركة بالترشح وخوض المعارك الانتخابية أو بالمراقبة والتوعية وتحفيز الآخرين على المشاركة والتصويت.

وأوضح حارص أن البرنامج يستمر لمدة يومين ابتداءً من ظهر اليوم الأحد، ويشارك فيه خمسة من المدربين إضافة إلى الجلسة الافتتاحية التى تحضرها أمين المجلس القومى للمرأة عبلة الهوارى وأعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد شباب سوهاج وعدد من ووكلاء الوزارات.

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