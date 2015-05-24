تعرف على الفوائد الصحية للصيام فى شعبان

يعد شهر شعبان أهم الشهور العربية بعد شهر رمضان طوال العام، ففيه يبدأ المسلمون التحضير لشهر رمضان، وصيامه، ومن الناحية الطبية تؤكد الدكتورة نيفين رضا أخصائى أمراض الباطنة على أن شهر شعبان هو أفضل "تدريب" لاستقبال شهر رمضان وبشائره.

وأضافت نيفين قائلة "الصيام فى شهر شعبان أو صيام كل أثنين وخميس، له العديد من الفوائد الصحية والجسدية، فهو يساعد على تدريب الجسم على الصيام، والامتناع عن الطعام والشراب، وهو أسلوب جديد لا يفضل على الإطلاق أن يفاجئ الجسم به مرة واحدة عند حلول صيام رمضان".

وتابعت أخصائية الباطنة مؤكدة على أن الصيام المتقطع قبل حلول شهر رمضان وصيامه المتصل، فالجسم يعتاد تدريجيا شعور الجوع والعطش، كما تتوظف أجهزة الجسم كالكليتين والكبد، والمعدة، على هذا الوضع الجديد، مما يجعلهم فى أبهى صورهم وأداء وظائفهم مع حلول رمضان، وفى نهايته يصبح الجسم ومناعته أقوى، كما ان الصيام يساعد على تحسين حركة الأمعاء، وضبط مستويات السكر والضغط، وتقوية المناعة، ومقاومة الأمراض، مع انقاص الوزن".

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