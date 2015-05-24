أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على الفوائد الصحية للصيام فى شعبان

Google+ Print
تعرف على الفوائد الصحية للصيام فى شعبان تعرف على الفوائد الصحية للصيام فى شعبان
يعد شهر شعبان أهم الشهور العربية بعد شهر رمضان طوال العام، ففيه يبدأ المسلمون التحضير لشهر رمضان، وصيامه، ومن الناحية الطبية تؤكد الدكتورة نيفين رضا أخصائى أمراض الباطنة على أن شهر شعبان هو أفضل "تدريب" لاستقبال شهر رمضان وبشائره.

وأضافت نيفين قائلة "الصيام فى شهر شعبان أو صيام كل أثنين وخميس، له العديد من الفوائد الصحية والجسدية، فهو يساعد على تدريب الجسم على الصيام، والامتناع عن الطعام والشراب، وهو أسلوب جديد لا يفضل على الإطلاق أن يفاجئ الجسم به مرة واحدة عند حلول صيام رمضان".

وتابعت أخصائية الباطنة مؤكدة على أن الصيام المتقطع قبل حلول شهر رمضان وصيامه المتصل، فالجسم يعتاد تدريجيا شعور الجوع والعطش، كما تتوظف أجهزة الجسم كالكليتين والكبد، والمعدة، على هذا الوضع الجديد، مما يجعلهم فى أبهى صورهم وأداء وظائفهم مع حلول رمضان، وفى نهايته يصبح الجسم ومناعته أقوى، كما ان الصيام يساعد على تحسين حركة الأمعاء، وضبط مستويات السكر والضغط، وتقوية المناعة، ومقاومة الأمراض، مع انقاص الوزن".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365