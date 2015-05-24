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اليوم.. جنايات الجيزة تحكم على طالب إخوانى بعد إحالة أوراقه للمفتى

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اليوم.. جنايات الجيزة تحكم على طالب إخوانى بعد إحالة أوراقه للمفتى اليوم.. جنايات الجيزة تحكم على طالب إخوانى بعد إحالة أوراقه للمفتى
تنطق اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالحكم على الطالب "أنس.ع"، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، الهدف منها تكدير الأمن والسلم العام وقلب نظام الحكم.

وتضمن قرار إحالة المتهم فى القضية رقم 3388 لسنة 2014 جنايات الجيزة، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعى.
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