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عبد الغفار شكر: قوانين انتهاك حقوق الإنسان لم تصدر فى عهد "السيسى"

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عبد الغفار شكر: قوانين انتهاك حقوق الإنسان لم تصدر فى عهد "السيسى" عبد الغفار شكر: قوانين انتهاك حقوق الإنسان لم تصدر فى عهد "السيسى"
قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أغلب القوانين التى تتهم بانتهاك حقوق الإنسان مثل قانون التظاهر لم تصدر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر الذى تضمن فى بنوده عقوبات جنائية على المتظاهرين صدر فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور.

وأوضح شكر، لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن التجاوزات التى رصدها المجلس خلال الفترة الماضية، هى طول فترة الحبس الاحتياطى على ذمة بعض القضايا، مشيرًا إلى أنها تصل فى بعض الأحيان إلى حد العقوبة، موضحًا أن الحبس الاحتياطى هو ضمان لسلامة التحقيقات ولا أكثر من ذلك.


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