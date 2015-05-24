«الرياض» تقف على آثار العملية الإرهابية بمسجد الإمام علي بالقديح

خلفت العملية الإرهابية التي نفذها إرهابي في مسجد الإمام علي وسط بلدة القديح 21 شهيدا، فيما أكد الأطباء ل"الرياض" أن هناك 12 حالة حرجة جدا، ونفى الأهالي إشاعات تناولت وفاة بعض الجرحى الذين بلغ عددهم وفق آخر إحصاء لوزارة الصحة 40 حالة منومة.

وتركت العملية آثارا نفسية على أسر ذوي الشهداء، إذ يستوجب ذلك تدخلا كبيرا من قبل المعنيين في هذا الجانب، وأفاد خبراء في علم النفس بأن الأعمال الإرهابية تخلف مشاعر إنسانية سلبية تزيد من حدتها مصيبة الفقد، وتسببت العملية الإرهابية التي هتكت المسجد وحرمته في وجود أيتام كثر في بلدة القديح، كما رصدت "الرياض" حالات لبعض عوائل الشهداء الذين يؤكدون صمودهم في وجه الإرهاب الأعمى، ويشددون على أن ذويهم يحتسبون عند الله شهداء أحياء يرزقون، فهم من تنطبق عليهم صفة الشهادة لا الإرهابي الذي فجر نفسه.

وليس بعيدا عن مشاهد الحزن التي تعيشها أسر الشهداء حاليا يزداد الحزن فظاعة حين تجد أن من بين الضحايا أطفالا ليس لهم ذنب، كالشهيد الطفل حيدر جاسم المقيلي الذي تسبب الإرهابي المجرم في تمزيق جسده، والشهيد من بلدة القديح رجل الأمن الذي خدم وطنه ومجتمعه كمال العلويات، وخلفت العملية الإرهابية قصصا مفجعة يندى لها الجبين، بيد أن جميع أسر الشهداء تراهن على كشف خيوط العملية الإرهابية ومسانديها الذين دعموها لوجستيا؛ لينال كل من خطط فيها ولها عقابه.

إلى ذلك جلست أسر الشهداء في حسينية شهاب بالقديح، وتعتزم اللجنة المنظمة إقامة مخيم خاص بعوائل الشهداء لتلقي العزاء، كما أنه لم يحدد موعد التشييع لجثامين الضحايا، إذ لا تزال الإجراءات الرسمية قيد العمل.

يشار إلى أن الشهداء هم سعيد اسماعيل أحمد الغزوي، عيسى أحمد حسن الغزوي، حيدر جاسم أحمد المقيلي، نبيل حسن ناصر العلوي، مصطفى حسين محمد الجنبي، أحمد سعيد أحمد العبيد، يوسف أحمد محمد الغزوي، علي جاسم علي الدرويش، سعيد علي العبيد، محمد حسين أحمد الغزوي، مهدي أحمد الخاطر، حسين علي ناصر آل يتيم، كمال حسن كاظم العلويات، محفوظ محمد العلويات، محمد أحمد المسباح، رضي حسن علي العراجنة، موسى جعفر علي مرار، محمد علي عفيريت، عبدالله محمد القديحي، علي صالح الغزوي.