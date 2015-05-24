هيئة كبار العلماء تبحث في اجتماعها ال(81) الموضوعات المُحالة من المقام السامي

تعقد هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ دورتها الحادية والثمانين بمحافظة الطائف اليوم الأحد.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد : إن الهيئة تعقد اجتماعها العادي وفي جدول أعمالها موضوعات محالة من المقام الكريم ومن بعض الجهات الحكومية وهي موضوعات متنوعة ذات علاقة بالمشاعر المقدسة وموضوعات طبية ومالية وغيرها».

وأضاف إن آلية إصدار الفتوى والقرار يمر بمراحل من الإعداد والتهيئة، ومن ذلك إعداد البحوث المتخصصة وعقد حلقات نقاش في الموضوعات ذات الاختصاص النوعي من قبل المختصين كالمتعلقة بالمسائل الطبية والاقتصادية وغيرها ثم تزويد أعضاء الهيئة بخلاصة الدراسات والبحوث وحلقات العمل قبل انعقاد الجلسة بوقتٍ كافٍ، وقد يتطلب الأمر استضافة المختصين في جلسات الهيئة، حيث سبق أن حضر إلى الهيئة شخصيات ومختصون من مختلف التخصصات واستفيد من خبراتهم العلمية والعملية في الموضوعات ذات الصلة.

وأكد الشيخ الماجد أن هيئة كبار العلماء تحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومن سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله وأيدهم ونصر بهم دينه -.