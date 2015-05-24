اللواء اليحيى يتفقد مشروع جوازات منطقة مكة

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مشروع مبنى جوازات منطقة مكة المكرمة الجديد الواقع في حي الصفا، واطلع على كافة الأعمال الإنشائية للمشروع الذي يعتبر أحد المشروعات التطويرية المهمة بالمنطقة.

وزار اللواء اليحيى صالة الجوازات بطريق الملك عبدالعزيز للوقوف على جاهزيتها، بعد ذلك توجه لشعبة جوازات الردسي مول لمتابعة سير العمل وحث العاملين على سرعة إنهاء كافة الإجراءات حرصاً على راحة المواطنين والمقيمين، وكان مدير عام الجوازات قد قام بجولة تفقدية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومركز الخدمات العامة بالشميسي بمنطقة مكة المكرمة لمتابعة سير العمل هناك، مثمناً الجهود التي تقوم بها إدارة جوازات المنطقة من خلال تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.