أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اللواء اليحيى يتفقد مشروع جوازات منطقة مكة

Google+ Print

    تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مشروع مبنى جوازات منطقة مكة المكرمة الجديد الواقع في حي الصفا، واطلع على كافة الأعمال الإنشائية للمشروع الذي يعتبر أحد المشروعات التطويرية المهمة بالمنطقة.

وزار اللواء اليحيى صالة الجوازات بطريق الملك عبدالعزيز للوقوف على جاهزيتها، بعد ذلك توجه لشعبة جوازات الردسي مول لمتابعة سير العمل وحث العاملين على سرعة إنهاء كافة الإجراءات حرصاً على راحة المواطنين والمقيمين، وكان مدير عام الجوازات قد قام بجولة تفقدية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومركز الخدمات العامة بالشميسي بمنطقة مكة المكرمة لمتابعة سير العمل هناك، مثمناً الجهود التي تقوم بها إدارة جوازات المنطقة من خلال تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية