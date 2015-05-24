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السفير البصيري يقدم أوراق اعتماده لرئيس الفلبين

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السفير البصيري يقدم أوراق اعتماده لرئيس الفلبين السفير البصيري يقدم أوراق اعتماده لرئيس الفلبين

    قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري أوراق اعتماده لدى رئيس جمهورية الفلبين اكينو الثالث.

وخلال اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري نقل السفير البصيري للرئيس الفلبيني تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد والتمنيات لفخامة الرئيس والشعب الفلبيني الصديق كل تقدم وازدهار.

من جانبه، عبر الرئيس اكينو الثالث عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ودور المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشاد السفير البصيري بما وصلت إليه العلاقات - الفلبينية من تطور وفي جميع المجالات.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد نائب رئيس البعثة ايمن بديوي والسكرتير الأول بالسفارة رشاد المحمادي والسكرتير الثاني فهاد الرشيدي ومدير مكتب السفير محمد بن صايل العتيبي.

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