بدء أعمال المنتدى الدولي للبيئة الخليجية الخامس بالرياض.. اليوم

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ينطلق المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الخامس في الرياض اليوم.

وقال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة د. عبدالعزيز بن عمر الجاسر إن المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي يشارك فيه كل من وزارات البيئة والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي والقطاع الحكومي والخاص والمنظمات البيئية والإقليمية والدولية، وصناع القرار في العمل البيئي على المستوى الخليجي والإقليمي ونخبة من الشركات العالمية المعنية بالعمل البيئي في العالم، إلى جانب أكثر من 200 خبير محلي وعالمي في مجال الاستخدام الأمثل للمواد بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة وإدارة النفايات البيئية والطبية وإدارة المياه وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا البيئة الصديقة.

ويحمل المنتدى في نسخته الخامسة عنواناً عريضاً يتمثل في النفايات الخطرة وآلية إدارتها.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية اليوم يفتتحها الرئيس العام للأرصاد ويتحدث بها محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، وكذلك د. عبدالرحمن العوضي المدير التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية، كما يلقي كلمة أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عادل الزياني الامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة بأمانة المجلس، بالإضافة إلى خبير عالمي يتحدث عن الموضوع الرئيس وهو النفايات الخطرة كما يسبق الجلسة الافتتاحية تدشين المعرض المصاحب للمنتدى بحضور عدد كبير من المختصين والمهتمين بهذا الجانب.

ويتناول المنتدى في جلساته يومي الاثنين والثلاثاء موضوعات مهمة ويستعرض تجارب عالمية في مجالات كفاءة استخدام الموارد ومعالجة قضايا المياه وإدارة مياه الصرف الصحي وكذلك إدارة النفايات الطبية والبيئة كما يتناول المنتدى تكنولوجيا البيئة الصديقة، ووضع استراتيجية عمل مستدامة وفعاله لرصد الانبعاث.

ويستمر المنتدى والمعرض المصاحب له حتى يوم الثلاثاء المقبل.