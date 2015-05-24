إحالة طليق حنان ترك للمحاكمة العاجلة

أحال المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، رجل الأعمال خالد خطاب، طليق الفنانة حنان ترك والطّباخ الخاص به، للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بتنظيم حفلات للأشخاص المثليين جنسياً.

واستمعت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار أحمد معاذ، إلى أقوال الطّباخ الخاص بالمتهم، الذي قال إن خالد كان يمارس معه الجنس.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقت بلاغاً من طليق الفنانة المشهورة، يتهم فيه الطّباخ الخاص به بسرقة مبلغ مالي كبير وجهاز كمبيوتر من منزله، وبعد استئذان النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على الطّباخ، وبمواجهته اعترف بأنه سرق 5 آلاف جنيه وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، ثم كانت المفاجأة عندما أكد أنه أخذ المبلغ والكمبيوتر بعلم رجل الأعمال، موضحاً أنه على علاقة جنسية معه، اعتادا على ممارستها بشكل منتظم.

وأضاف الطّباخ، أن رجل الأعمال اعتاد على تنظيم حفلات للمثليين جنسياً، يستضيف خلالها أصدقائه، ولفت إلى أنه صوّر بعضاً من هذه الممارسات عن طريق هاتفه المحمول.

وبناءً على الاعترافات، تم استصدار إذن ثان من النيابة العامة، وقامت قوّة من المباحث بمداهمة شقة رجل الأعمال، وبتفتيشها حيث عُثر على بعض الأشياء التي تؤكد صحة رواية الطباخ، و"هارد ديسك كمبيوتر" عليه مقاطع فيديو تتضمن مشاهد لممارسات جنسية، ليتم بعدها إلقاء القبض على رجل الأعمال، وأحيل إلى نيابة وسط القاهرة، التي أحالته اليوم السبت للمحاكمة العاجلة.

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