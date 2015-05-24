مجلس جامعة القاهرة يحسم اليوم تجديد عقد "فالكون" أو الاستغناء عنها

يعقد مجلس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، وأولها النظر فى تجديد العقد مع شركة فالكون للتأمين والحراسة للاستمرار فى عملية تنظيم الدخول والخروج على بوابات الجامعة، من عدمه، حيث إنه من المقرر أن ينتهى العقد مع الشركة آخر يونيو المقبل.

ويناقش مجلس جامعة القاهرة، أيضا الأمور المتعلقة بسير عملية الامتحانات بكليات الجامعة وكذلك التوجيه بسرعة إعلان نتائج الطلاب، حيث أكد الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، أن الجامعة تتخذ قراراتها بالطريقة المؤسسية وإنه لا ينفرد أحد فيها بالقرار.

وقال "نصار"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مجلس الجامعة قدم جلسته التى من المقرر أن تعقد آخر يوم اثنين من كل شهر، حسب ما تنص عليه لوائح الجامعة، بسبب ارتباط الجامعة بمؤتمر الجودة يوم الاثنين، الذى من المقرر أن يحضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

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