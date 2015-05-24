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البناء والتنمية: تصريحات "الزمر" عن عدم خروجنا من تحالف الإخوان "شخصية"

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البناء والتنمية: تصريحات "الزمر" عن عدم خروجنا من تحالف الإخوان "شخصية" البناء والتنمية: تصريحات "الزمر" عن عدم خروجنا من تحالف الإخوان "شخصية"
وصف أحمد الإسكندرانى، المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تصريحات الدكتور طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، بعدم الخروج من تحالف الإخوان بأنها تصريحات شخصية، مؤكدا أن القرار داخل الجماعة الإسلامية وحزبها يتم بشكل مؤسسى.

وأوضح "الإسكندرانى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار خروج الجماعة الإسلامية من التحالف خاضع لرأى الجمعية العمومية وليس لشخص واحد، موضحا أن الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية كانت ترصد رأى أعضائها فى هذا الشأن، ولكن إلقاء القبض على الشيخ عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، حال دون إكمال التصويت فى الجمعية العمومية.

وكان الدكتور طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية والهارب خارج ، قد صرح بأن الجماعة الإسلامية لن تخرج من التحالف المسمى بدعم الشرعية الذى تتزعمه جماعة الإخوان.

- طارق الزمر: الجماعة الإسلامية لن تنسحب من "تحالف دعم الإخوان"

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مصر 365

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