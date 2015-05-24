زعيم عصابة تثبيت السيارات بالقليوبية: قتلنا ضابطا وأصبنا أحد المستشارين

أدلى زعيم عصابة تثبيت السيارات وسرقتها من قائديها بالإكراه، باعترافات تفصيلية عن جرائمه أمام أمير ناصف مدير نيابة مركز شرطة الخانكة، وذلك بعد ضبطه وأفراد العصابة وقال المتهم ويدعى " أحمد ع " وشهرته "رشقوا" أنه قام بتكوين التشكيل العصابى، بعد اندلاع ثورة 25 يناير مستغلا حالة الانقلات الأمنى وقتها.

وقال المتهم إنه استعان بـ4 أشخاص آخرين لتنفيذ جرائمهم مستخدمين بنادق آلية وخرطوش لترويع أصحاب السيارات على الطرق السريعة، وارتكب 15 واقعة سرقة سيارة بنفس الأسلوب، حيث يقوم باتخاذ طريق كفر حمزة ونوى بشبين القناطر مكانا لانتظار ضحاياه العابرين بسياراتهم، ويستولى عليها بمساعدة باقى أفراد العصابة وبعدها يقوم بالاتصال بصاحب السيارة، ويطلب منه مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل إعادتها له مرة ثانية، ويتم تقسيم المبلغ على أفراد العصابة.

واعترف المتهم أنه وعصابته وراء ارتكاب جريمة قتل النقيب أحمد حيدر، ضابط الأمن المركزى بالرصاص، عندما حاول مقاومته بعدما استوقفوه لسرقة سيارته الملاكى أثناء سيره فى شبين القناطر، كما أنهم وراء إصابة مستشار بطلقة نارية فى قدمه بعد محاولتهم سرقته سيارة كان يستقلها أثناء انتخابات الرئاسة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من القبض على أكبر تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه بالخانكة وشبين القناطر، يضم 5 عاطلين ارتكبوا 10 وقائع سرقة بالإكراه لسيارات وضبط بحوزتهم دراجتين بخاريتين و3 أسلحة وكمية من الطلقات وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم.

وكانت تعليمات اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، بتكثيف التواجد الأمنى وشن الحملات لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية، وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة ومن خلال تنفيذ أحد عناصر خطة المديرية الموضوعة بإعداد حملات مكبرة لمداهمة البؤر والأوكار الإجرامية، لضبط المحكوم عليهم الهاربين والخارجين عن القانون، فقامت حملة مكبرة، قادها العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية، أسفرت عن ضبط كل من "أحمد ع" وشهرته (أحمد رشقو) 33 سنة عاطل السابق اتهامه فى عدد 11 قضية مخدرات وسلاح وسرقة وسائل نقل وسرقة بالإكراه وقتل والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 15 سنة، والمحكوم عليه هارب فى 12 قضية غيابيا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 22 قضية سرقة بالإكراه ومخدرات.

وكشفت التحريات أنه يقوم بإيواء بعض العناصر الإجرامية، ويكون تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية بالاشتراك وكل من "أشرف ف" 30 سنة عاطل و"محمد ص" 22 سنة مجند و"أحمد م"20 سنة حلاق و" محمد ر" 22 سنة عامل، وتمكنت مباحث مركز الخانكة برئاسة المقدم أحمد الخولى من ضبطهم، وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش وكمية كبيرة من الطلقات، كما ضبط بحوزتهم عدد 2 دراجة نارية.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لممارسة نشاطهم الإجرامى واعترفوا بارتكابهم سرقة 10 وقائع سرقة سيارات من أصحابها بالخانكة وشبين القناطر.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر أمير ناصف رئيس نيابة الخانكة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة.

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