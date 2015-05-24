مصادر: "العادلى" لا يفكر فى الظهور بالمشهد السياسى ورفض ترأس شركة حراسة

كشف مصادر مقربة من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أنه لا يفكر فى الظهور بالمشهد السياسى أو الإعلامى خلال الفترة الحالية، فضلاً عن رفضه اقتراحات المقربين منه بالإشراف على بعض شركات الحراسة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف المقربون من وزير الداخلية الأسبق، أن العادلى لا يتحرك كثيراً من داخل فيلته بمدينة السادس من أكتوبر، ويمارس ألعابًا رياضية فى الصباح الباكر داخل الفيلا، ويتابع المشهد الراهن عبر شاشات التليفزيون أو صفحات الصحف.

وأردف المقربون من وزير الداخلية الأسبق، أن العادلى لم يجرِ أية اتصالات بمسئولين حاليين أو وزراء فى الحكومة، ولا صحة لما تردد أن الحكومة استعانت به بمجلس الوزراء، من خلال صورة قديمة تم تداولها له، يظهر فيها برفقة المهندس إبراهيم محلب، وتبين أنها قديمة يرجع تاريخها إلى وقت تولى محلب رئاسة شركة المقاولون العرب.

"الوزراء": صورة "محلب" مع "العادلى" تعود لفترة رئاسته "المقاولون العرب"