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عودة حركة قطارات الصعيد بعد إخماد نيران قضبان سكك حديد بنى سويف

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عودة حركة قطارات الصعيد بعد إخماد نيران قضبان سكك حديد بنى سويف عودة حركة قطارات الصعيد بعد إخماد نيران قضبان سكك حديد بنى سويف
عادت حركة القطارات، منذ قليل، على الخطين الطالع والنازل بالقرب من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وكان مجهولون قد أشعلوا النيران، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على قضبان السكة الحديد بالقرب من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، مما تسبب فى تعطيل حركة القطارات.

وانتقل المقدم عبد الله السنوسى، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى على رأس قوة أمنية، إلى مكان اشتعال النيران وتمكنوا من إخمادها بالتعاون مع قوات الحماية المدنية بالواسطى.


>مجهولون يشعلون النيران بقضبان سكك حديد بنى سويف.. وتعطل قطارات الصعيد

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