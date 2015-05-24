بالفيديو..عزمى مجاهد: أعضاء"بداية"شواذ ومخنثين ويجب عرضهم على الطب الشرعى

هاجم عزمى مجاهد، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أعضاء حركة "بداية" لتطاولهم على مؤسستى الجيش والشرطة، قائلا:"جزمة أى جندى فى القوات المسلحة برقبة كل الأشكال الشواذ دول، لأن دول شواذ ومخنثين ومفيش فيهم واحد راجل"، على حد قوله.

وأضاف "مجاهد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم2"، أن القوات المسلحة هى من تحمى الوطن بعد الله سبحانه وتعالى، فلا يصح لحركة مثل "بداية" أن تتطاول على القوات المسلحة، وذكر قائلاً: "انتوا مأجورين ومدفوع ليكم.. ويجب عرضكم على الطب الشرعى.. ولكن احنا عندنا رئيس دكر لما تقول اسمه تقول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

فيما قاطعه شريف دياب، مسئول التواصل السياسى بحركة بداية، والذى حل ضيفا على البرنامج، قائلاً:" نحن لا نتطاول على الجيش ونؤكد أنهم إخوة لنا ونحن نسيج واحد ولن نخضع للترهيب الذى تمارسه علينا".

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