أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..عزمى مجاهد: أعضاء"بداية"شواذ ومخنثين ويجب عرضهم على الطب الشرعى

Google+ Print
بالفيديو..عزمى مجاهد: أعضاء"بداية"شواذ ومخنثين ويجب عرضهم على الطب الشرعى بالفيديو..عزمى مجاهد: أعضاء"بداية"شواذ ومخنثين ويجب عرضهم على الطب الشرعى
هاجم عزمى مجاهد، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أعضاء حركة "بداية" لتطاولهم على مؤسستى الجيش والشرطة، قائلا:"جزمة أى جندى فى القوات المسلحة برقبة كل الأشكال الشواذ دول، لأن دول شواذ ومخنثين ومفيش فيهم واحد راجل"، على حد قوله.

وأضاف "مجاهد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم2"، أن القوات المسلحة هى من تحمى الوطن بعد الله سبحانه وتعالى، فلا يصح لحركة مثل "بداية" أن تتطاول على القوات المسلحة، وذكر قائلاً: "انتوا مأجورين ومدفوع ليكم.. ويجب عرضكم على الطب الشرعى.. ولكن احنا عندنا رئيس دكر لما تقول اسمه تقول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

فيما قاطعه شريف دياب، مسئول التواصل السياسى بحركة بداية، والذى حل ضيفا على البرنامج، قائلاً:" نحن لا نتطاول على الجيش ونؤكد أنهم إخوة لنا ونحن نسيج واحد ولن نخضع للترهيب الذى تمارسه علينا".

- بالفيديو..قيادى بحركة بداية لـ"الإبراشى":النظام" قمعى" و"الإخوان" ليست إرهابية

- محمود بدر لـ"بداية": تدافعون عن مجرمى "عرب شركس" وتدعمون إرهاب الإخوان

- "بداية" تتهم محمود بدر بمعاداة الجيش.. ومؤسس تمرد: تراجعت لاكتشافى المؤامرة

- متصلون لـ"بداية":تنتقدون الرئيس بحرية "ولو نزلتوا الشارع الناس هتولع فيكم"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد