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إعلان يعكس التوافق بين القائد وجنوده

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إعلان يعكس التوافق بين القائد وجنوده إعلان يعكس التوافق بين القائد وجنوده

اعتبر خالد علي بن زايد مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الشؤون الدولية والشراكة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعكس التوافق بين القائد وجنوده، هذا التوافق عكس نسبة التحول الإلكتروني العالية التي حققتها دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي.

وقال بن زايد إن الدولة أصبحت بذلك أول حكومة ذكية تتعامل مع متعامليها بمختلف الخدمات إلكترونياً من خلال الأجهزة الذكية والثابتة، دون الحاجة لحضور العميل إلى مواقع تقديم الخدمات. وتابع: «بلدية دبي أنجزت برامجها الإلكترونية الفعالة منذ أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا التحول سواء من خلال «اي دبي» أو موقعها الإلكتروني، وهذا يُعد إنجازاً تكاتف الجميع في تحقيقه للوصول إلى الرؤية التي أطلقها سموه لإمارة دبي». دبي- نور شولي

 

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