أهالى ضحية انفجار الشرقية يتجمعون بمستشفى "أبو حماد" للمطالبة باستلامه

تجمع أهالى المواطن إبراهيم محمد محمد سليم عاشور 57 عاما، والذى توفى إثر انفجار وقع بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، داخل ساحة المستشفى المركزى، للمطالبة بسرعة إنهاء إجراءات استلامه.

وقال مصدر طبى مسئول بالمستشفى، إن الجثة محتجزة تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعى، ولا يمكن تسليمها إلا بعد قرار النيابة وتوقيع الكشف الطبى.



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الأهالى داخل ساحة المستشفى



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مصرع مواطن وإصابة 8 بينهم اثنين بحالة عصيبة



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الأهالى تتطالب بسرعة إنهاء إجراءت استلام جثمان الضحية

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