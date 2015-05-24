"الأدلة الجنائية" بالشرقية تعاين موقع انفجار "أبوحماد" لبيان سببه

استدعت مباحث الشرقية، ضباط الأدلة الجنائية بمديرية أمن الشرقية، لمعاينة موقع انفجار كوبرى الممر بأبوحماد وفحص السيارة التى تهشمت فى الانفجار، لبيان إذا كان الانفجار من داخل السيارة أو من خارجها.

ولم تفصح مباحث الشرقية عن سبب الانفجار حتى الآن ورجحت أن يكون قائد السيارة المتوفى تصادف مروره أسفل الكوبرى أثناء وقوع الانفجار.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء محمد مسعود، حكمدار المديرية، يفيد وقوع دوى انفجار مروع أسفل كوبرى الممر بمنطقة أبوحماد، وتضاربت الأنباء حول سبب الانفجار.

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