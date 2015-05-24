متصلون لـ"بداية":تنتقدون الرئيس بحرية "ولو نزلتوا الشارع الناس هتولع فيكم"

شن العديد من المتصلين ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم2"، هجوماً كاسحاً على شريف دياب، مسئول التواصل السياسى بحركة بداية، بعدما زعم خلال استضافته بالبرنامج أن القوات المسلحة هى من تحكم البلاد وجميع الدلائل تقول بذلك منذ ثورة 25 يناير إلى الآن، قائلا: "العملية الاقتصادية تحت سيطرة الحكم العسكرى..منظمة الاقتصاد فى مصر تتحكم فيها المؤسسة العسكرية".

من جانبه وجه أحد المواطنين يدعى "محمد" من ميت غمر حديثه لمسئول حركة بداية قائلا: "بتشتغل إيه ومتجوز ولا لأ ومنين؟.. انت عمال تخبط فى الجيش وبتتكلم عن الرئيس عادى.. دى حرية ولا لأ.. المفروض إن متهمى عرب شركس يتعدموا فى ميدان عام".

فيما أوضح "محمود" من القاهرة: " انت لو دخلت الجيش مش هتقول الكلام ده ولو نزلت انت والناس اللى معاك المناطق الشعبية المواطنون هيولعوا فيكم".

قيادى بحركة بداية لـ"الإبراشى":النظام"قمعى" وجماعة الإخوان ليست إرهابية

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