محمود بدر لمسئول"بداية": أنتم تجار دماء "اتكسفوا"..و"دياب":"خلى عندك دم"

نشبت مشادة كلامية حادة بين شريف دياب، مسئول التواصل السياسى بحركة بداية، ومحمود بدر، منسق حركة تمرد، بعد أن قال الأخير: "مصالح قطر وتركيا حلوة.. عيب اتكسف لأنك بتدافع عن قتلة وإرهابيين وبتزايد على شباب جزمة الواحد منهم برقبة كل من يزايد عليهم.. حرام عليك اعتبرهم إخواتك".إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف "بدر"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم2": "من يكون إخوانه الإرهابيين لا يكون له أخوة من الجيش.. أنت تاجر دماء وبتشتغل خادمًا عند من يدفعون".
فيما قاطعه "دياب" الذى شاركه الحوار قائلاً: "خلى عندك دم واتكسف أنت.. دول إخواتى ودول إخواتى"، زاعمًا: "فيه شباب كتير بيموت ولا إرهابيين ولا غيره.. كل من شارك فى ثورة 25 يناير أصبح محظورًا وإرهابيًا" - على حد قوله.
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