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محمود بدر لمسئول"بداية": أنتم تجار دماء "اتكسفوا"..و"دياب":"خلى عندك دم"

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محمود بدر لمسئول"بداية": أنتم تجار دماء "اتكسفوا"..و"دياب":"خلى عندك دم" محمود بدر لمسئول"بداية": أنتم تجار دماء "اتكسفوا"..و"دياب":"خلى عندك دم"
نشبت مشادة كلامية حادة بين شريف دياب، مسئول التواصل السياسى بحركة بداية، ومحمود بدر، منسق حركة تمرد، بعد أن قال الأخير: "مصالح قطر وتركيا حلوة.. عيب اتكسف لأنك بتدافع عن قتلة وإرهابيين وبتزايد على شباب جزمة الواحد منهم برقبة كل من يزايد عليهم.. حرام عليك اعتبرهم إخواتك".

وأضاف "بدر"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم2": "من يكون إخوانه الإرهابيين لا يكون له أخوة من الجيش.. أنت تاجر دماء وبتشتغل خادمًا عند من يدفعون".

فيما قاطعه "دياب" الذى شاركه الحوار قائلاً: "خلى عندك دم واتكسف أنت.. دول إخواتى ودول إخواتى"، زاعمًا: "فيه شباب كتير بيموت ولا إرهابيين ولا غيره.. كل من شارك فى ثورة 25 يناير أصبح محظورًا وإرهابيًا" - على حد قوله.

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