ضياء السيد لـ في الجول: صلاح يحتاج للحرية ولمونتيلا

الحرية واستمرار فينشينزو مونتيلا مع فيورنتينا يمنحان محمد صلاح فرصة للتألق لو قرر الاستمرار مع الفيولا الموسم المقبل. بحسب ما صرح به ضياء السيد مدرب النجم المصري السابق لـFilGoal.com.

ضياء السيد، سبق له قيادة المنتخب المصري للشباب في بطولة كأس العالم للشباب عام 2011 بكولومبيا، بطولة أخرجت العديد من النجوم للكرة المصرية يأتي في مقدمتهم نجم فيورنتينا محمد صلاح ومدافع بيروجيا المعار من فيورنتينا أحمد حجازي.

FilGoal.com التقى بضياء السيد، من أجل التحدث عن رؤيته لما يقدمه صلاح مع الفيولا حتى الآن

وقال ضياء عن صلاح لـFilGoal.com: "يمكنني القول أن صلاح وجد الراحة في إيطاليا عن إنجلترا، لعب بشكل أساسي مع فيورنتينا على عكس ما كان يحدث معه أمام تشيلسي لكنه لايزال قابلا للتطور أكثر من ذك".

صلاح سجل هدفه السادس لفيورنتينا في الدوري الإيطالي الاثنين الماضي، في الفوز على بارما 3-0.

وأضاف المدرب العام السابق لمنتخب مصر "كلما أعطيت صلاح الحرية كلما ازداد تألقاً، مع منحه واجبات ليست كثيرة يظهر بشكل أفضل، مونتيلا عرف تلك الأشياء ونجح في أن يخرج بأفضل أداء ممكن من صلاح ولذا أصبح وجود مونتيلا الموسم المقبل من أهم أسباب استمرار صلاح مع الفيولا".

وعن مستقبل صلاح مع فيورنتينا أكمل ضياء السيد "رغبة صلاح هي من ستحسم الموقف بشان الاستمرار من عدمه، لكنني أرى أن صلاح يجب أن يعرف خطط النادي في سوق الانتقالات المقبل، إضافة إلى رؤية العروض الرسمية التي ستقدم له، وقتها يمكنه أن يحسم موقفه بشأن البقاء من عدمه".

وبالعودة إلى كأس العالم للشباب عام 2011 بكولومبيا نجد أن محمد صلاح كان يحظى بحرية كبيرة للغاية في أرض الملعب، ظهر هذا بشكل واضح في مباراة النمسا في دور المجموعات التي انتهت بفوز المنتخب المصري بأربعة أهداف نظيفة وكان صلاح عاملاً مشتركاً في هدفين من أهداف المنتخب المصري.

نفس الحال في مباراة الأرجنتين في دور الستة عشر التي قدم فيها صلاح أداء لا بأس به وسجل هدف المنتخب المصري من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين لهدف، وقتها كان جديداً أن نرى محمد صلاح يقوم بتسديد ركلة جزاء.