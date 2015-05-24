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مدرب باليرمو: خبرة صلاح وجوميز الدولية تمثل قوة فيورنتينا

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مدرب باليرمو: خبرة صلاح وجوميز الدولية تمثل قوة فيورنتينا مدرب باليرمو: خبرة صلاح وجوميز الدولية تمثل قوة فيورنتينا

يرى جوسيبي ياكيني المدير الفني لباليرمو أن مواجهة فيورنتينا ستكون صعبة في ظل وجود أكثر من لاعب دولي في قائمة الفيولا قبل لقاء الفريقين بالجولة 37 من الدوري الإيطالي.

ويحل فيورنتينا ضيفا على باليرمو في مباراة هامة يسعى فيها الفريق الذي يضم محمد صلاح في الحفاظ على فرصه في التأهل للدوري الأوروبي.

وقال ياكيني للصحفيين يوم السبت: "فيورنتينا يضم لاعبين أصحاب مستوى رائع في الملعب وعلى مقاعد البدلاء".

وأضاف "لاعبون مثل محمد صلاح وجيلاريدينو وجوميز وإليسيتش وبورخا فاليرو جميعهم لديهم خبرة دولية وهذا يدعم قوة فيورنتينا".

وتابع "أتمنى أن تكون المباراة جيدة في ظل وجود فيتشينزو مونتيلا وهو مدرب جيد لفيورنتينا".

وتقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب رينزو باربيرا يوم الأحد.

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