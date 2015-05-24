مهمة هال الأقرب للمستحيل - المحمدي يواجه شياطين يونايتد والفوز وحده لا يكفي

المهمة الأقرب للمستحيل تبدأ الساعة الرابعة عصرا يوم الأحد. أحمد المحمدي ورفاق هال سيتي في مواجهة مانشستر يونايتد والفوز وحده لا يكفي للبقاء في الدوري الإنجليزي.

هال سيتي يستضيف مانشستر يونايتد ووست هام يحل ضيفا على نيوكاسل في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي.

مهمة هال تعقدت بعد الخسارة في أخر 3 مباريات. ليحتل الفريق المركز الـ18 برصيد 34 نقطة وهو المركز الذي يؤدي لهبوط الفريق.

تأكد في وقت سابق هبوط الثنائي كوينز بارك رينجرز وبيرنلي ليبقى المقعد الثالث والأخير حتى الجولة الأخيرة.

فرصة هال تتمثل في الفوز على مانشستر يونايتد وعدم انتصار نيوكاسل أمام وست هام.

فوز هال سيتي يصل بالفريق إلى النقطة 37. وفي حالة تعادل نيوكاسل أمام وست هام سيصل نيوكاسل إلى النقطة 37 ولكن فارق الأهداف لصالح النمور. ومن هنا يضمن هال سيتي البقاء في الدوري.

فوز نيوكاسل سينهي فرص هال سيتي في البقاء أيا كان نتيجة هال سيتي أمام مانشستر يونايتد. فوقتها سيصل نيوكاسل إلى النقطة رقم 39 وأعلى ما يمكن لهال سيتي إن يحققه هو 37 نقطة.

أما خسارة هال سيتي أمام مانشستر يونايتد ستقضي تماما على النمور دون النظر لنتيجة نيوكاسل أمام وست هام.

لا بديل لهال سيتي أمام مانشستر يونايتد سوى الفوز وانتظار تعثر نيوكاسل إما بالتعادل أو الهزيمة.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء بعد ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع في انتظار تحديد منافسه في الملحق الأوروبي.