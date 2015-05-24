"الأوقاف" تنفى وجود نقابة للأئمة.. ودعاة يتقدمون بـ27 بلاغا ضد "البسطويسى"

أكدت مصادر مطلعة، قيام عدد من قيادات الدعوة بوزارة الأوقاف بالمديريات الفرعية بالمحافظات والقاهرة، بالرد على الشيخ محمد عثمان البسطويسى نقيب الدعاة بتقديم 27 بلاغا خلال ساعات لمقاضاته بعد أن اتهم العديد منهم باتهامات مالية واتهامات فساد إدارى وأخرى تسىء لسمعتهم، ملوحا إلى ترتيبات للدعاة للإطاحة بالبسطويسى.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن عددا كبيرا ممن أشار لهم نقيب الدعاة فى تصريحات إعلامية سيعبرون عن رفضهم لاتهاماته لعدد من قيادات الدعوة وعدد من مديريات الأقاف بالفساد المالى والإدارى بوقفات احتجاجية ضده تعبيرا عن رفضهم اتهاماته ورفضهم أن يمثلهم نقيبا وإبعاده عن النقابة.

من جانبه حذر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف جميع الأئمة من التعامل مع الشيخ محمد عثمان البسطويسى بصفته نقيبا للأئمة، بناء على خطاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من يترك عمله بالمخالفة للقانون أو يتعامل مع من لا صفة له على أنه ذو صفة على حساب العمل بالوزارة ولوائحها المنظمة، مضيفا أن عددًا من الدعاوى سيرفعها من أضيروا بتشهيره بقيادات ومسئولى الوزارة.

من جانبه أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى، والمهندس جمال فهمى رئيس قطاع المديريات، بأن الشيخ محمد عثمان البسطويسى وفق صحيح القانون ليس له أى صفة نقابية، ويرجوان وسائل الإعلام المختلفة عدم التعامل معه بهذه الصفة حتى لا تضفى عليه صفة غير قانونية، مما قد يثير مشكلات إدارية، خاصة أن هذه النقابة التى لا سند لها استغلت هذا المسمى فى محاولة جمع اشتراكات من بعض الأئمة خارج نطاق القانون.

وأشارت الأوقاف، إلى أنه ورد إليها خطاب رسمى من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يفيد بأن ما يسمى بنقابة الأئمة بشكل خاص أو ما يسمى بالاتحادات والنقابات المسماة بالمستقلة أو الحرة أو غير ذلك بشكل عام قد تأسست على غير سند صحيح من الواقع أو أحكام القانون.

وقالت الأوقاف، إنه بناء على مذكرة الشئون القانونية بديوان عام الوزارة وعلى خطاب القوى العاملة، فإن رئيس قطاع المديريات يحذر جميع مديرى المديريات الإقليمية من التعامل مع أى شخص على أنه ممثل لنقابة الأئمة، وعدم خصم أى مبالغ من الأئمة لصالح نقابة تعمل خارج نطاق القانون، والعمل على استرداد أى مبالغ حولت لها بالخطأ بناء على فتوى الشئون القانونية بالوزارة، كما كلف وكيل الوزارة للشئون القانونية بالتحقيق فى جميع المخالفات أو خصم أى مبالغ بطريق غير قانونى لصالح هذه النقابة.

من جانبهم، أعد عدد من قيادات وزارة الأوقاف من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات مذكرة مشتركة ببلاغ النائب العام ضد محمد عثمان البسطويسى إمام وخطيب بأوقاف الغربية بتهمة السب والقذف والتشهير، فيما أحال رئيس قطاع المديريات المذكرة المرفوعة فى هذا الشأن إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بخصوص التصريحات الواردة على لسانه بالصحف وغيرها من التصريحات.