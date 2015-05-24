بالصور.. ننشر صور آثار انفجار كوبرى "أبو حماد" بالشرقية

حصل اليوم السابع على الصور الأولى لمكان انفجار كوبرى الممر فى مدينة أبو حماد بالشرقية، والذى أسفر عن وفاة مواطن وإصابة 8 بجروح بسيطة.

وكانت حركة القطارات بين "الزقازيق – الإسماعيلية" قد أوقفت عقب وقوع الانفجار وانتقل فريق من المهندسين والفنيين التابعين للهيئة لفحص آثار الانفجار بالكوبرى والذى يمر أسفل خط السكة الحديد، للتأكد من سلامته.



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آثار تلفيات التى تعرضت لها إحدى السيارات والتى تصادف مرورها خلال الانفجار



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آثار الانفجار أسفل كوبرى الممر فى أبو حماد



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أحد الأهالى يحاول استخراج جثة ضحية الانفجار



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الأهالى تتجمهر فى مكان الانفجار



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وفاة مواطن وإصابة 8 فى الانفجار وتوقيف حركة القطارات



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متابعة الاهالى لاثار الانفجار



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آثار الانفجار على السيارة



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الاهالى تحت كوبرى أبو حماد

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