أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. ننشر صور آثار انفجار كوبرى "أبو حماد" بالشرقية

Google+ Print
حصل اليوم السابع على الصور الأولى لمكان انفجار كوبرى الممر فى مدينة أبو حماد بالشرقية، والذى أسفر عن وفاة مواطن وإصابة 8 بجروح بسيطة.

وكانت حركة القطارات بين "الزقازيق – الإسماعيلية" قد أوقفت عقب وقوع الانفجار وانتقل فريق من المهندسين والفنيين التابعين للهيئة لفحص آثار الانفجار بالكوبرى والذى يمر أسفل خط السكة الحديد، للتأكد من سلامته.

آثار تلفيات التى تعرضت لها إحدى السيارات والتى تصادف مرورها خلال الانفجار -اليوم السابع -5 -2015
>

آثار تلفيات التى تعرضت لها إحدى السيارات والتى تصادف مرورها خلال الانفجار

آثار الانفجار أسفل كوبرى الممر فى أبو حماد -اليوم السابع -5 -2015
>

آثار الانفجار أسفل كوبرى الممر فى أبو حماد

أحد الأهالى يحاول استخراج جثة ضحية الانفجار -اليوم السابع -5 -2015
>

أحد الأهالى يحاول استخراج جثة ضحية الانفجار

الأهالى تتجمهر فى مكان الانفجار -اليوم السابع -5 -2015
>

الأهالى تتجمهر فى مكان الانفجار

وفاة مواطن وإصابة 8 فى الانفجار وتوقيف حركة القطارات -اليوم السابع -5 -2015
>

وفاة مواطن وإصابة 8 فى الانفجار وتوقيف حركة القطارات

متابعة الاهالى لاثار الانفجار -اليوم السابع -5 -2015
>

متابعة الاهالى لاثار الانفجار

آثار الانفجار على السيارة -اليوم السابع -5 -2015
>

آثار الانفجار على السيارة

الاهالى تحت كوبرى أبو حماد -اليوم السابع -5 -2015
>

الاهالى تحت كوبرى أبو حماد

- شهود: وفاة شخص تصادف مروره بسيارته أثناء انفجار كوبرى الشرقية

- ننشر صورة الشخص المتوفى فى انفجار كوبرى الممر بأبو حماد بالشرقية

- توقف حركة القطارات بين "الزقازيق – الإسماعلية" بسبب انفجار "أبو حماد"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365