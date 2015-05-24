بالصور.. ننشر صور آثار انفجار كوبرى "أبو حماد" بالشرقية
وكانت حركة القطارات بين "الزقازيق – الإسماعيلية" قد أوقفت عقب وقوع الانفجار وانتقل فريق من المهندسين والفنيين التابعين للهيئة لفحص آثار الانفجار بالكوبرى والذى يمر أسفل خط السكة الحديد، للتأكد من سلامته.
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آثار تلفيات التى تعرضت لها إحدى السيارات والتى تصادف مرورها خلال الانفجار
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آثار الانفجار أسفل كوبرى الممر فى أبو حماد
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أحد الأهالى يحاول استخراج جثة ضحية الانفجار
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الأهالى تتجمهر فى مكان الانفجار
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وفاة مواطن وإصابة 8 فى الانفجار وتوقيف حركة القطارات
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متابعة الاهالى لاثار الانفجار
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آثار الانفجار على السيارة
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الاهالى تحت كوبرى أبو حماد
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