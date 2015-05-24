قيادى بحركة بداية لـ"الإبراشى":النظام" قمعى" و"الإخوان" ليست إرهابية

هاجم شريف دياب، مسئول التواصل السياسى بحركة بداية، النظام الحاكم بمصر، وقال: "إنه يستخدم كل أشكال القمع ضد من يعارضه تحت مظلة محاربة الإرهاب"، زاعما أن كل الأخطار التى دفعت الشعب المصرى للثورة على جماعة الإخوان والإطاحة بهم من الحكم مازالت قائمة حتى الآن، وذكر قائلاً: "لا يمكن الاستمرار بعد 4 سنوات من ثورة 25 يناير مابين الفاشية الدينية والفاشية العسكرية"، على حد قوله.

وأضاف القيادى بالحركة المتحالفة مع جماعة الإخوان الإرهابية، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم2"، أن الحركة ضد أى خطاب طائفى لأى جماعة مهما كان مسمها، مدافعا عن الإخوان بقوله:" الجماعة ليست إرهابية ولا تمارس إرهابا وجميع العمليات التى تمت فى البلاد كانت من أنصار بيت المقدس، بحس بياناتها".

واستطرد قائلاً: "ونحن فى نفس الوقت ضد جماعة الإخوان وعودتها للحكم مرة أخرى، كما أن حالة الخطاب العنصرى التى تشهدها البلاد الآن سينتج عنها تصادم بين أبناء المجتمع ما يؤدى إلى انهيار الدولة".

وحول تشكيل الحركة، قال مسئول التواصل السياسى بحركة بداية: "كان هناك شخص واحد من المؤسسين للحركة ينتمى للتيار الشعبى ولكنه تقدم باستقالته"، نافياً ما يتردد بشأن أن غالبية الحركة من التيار الشعبى.

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