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حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 24/5/2015

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حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 24/5/2015 حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 24/5/2015
يتميز برج الثور بالشخصية القوية والعقل المفكر والجدية وأنه يمكن الاعتماد عليه فى المواقف الصعبة ولكنه عنيد ويحب التمتع بحياته والكسب المادى والثراء، فهى من أهدافه فى الحياة، ودائماً يبحث عن النتيجة النهائية قبل أن يبدأ فى تنفيذ أى أمر جديد..وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك تعيش فترة سارة فى حياتك، وتتفاهم جيداً مع كل من حولك، لذا استفد من هذه الطاقة الإيجابية واسترجع هدوئك وابتعد عن الضغوط.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>تتوقع ماجى فرح، أنك سوف تطرح مواضيع شائكة أمام شريك حياتك وهو ما يعرض حياتك العاطفية للخطر، فكن حذراً من كلماتك.

على مستوى العمل:


>أصبحت لديك قدرة جيدة على النظر للأمور بإيجابية ويجب أن تتعلم كيف تحول الخسارة إلى مكسب.

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مصر 365

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