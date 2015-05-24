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حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 24/5/2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 24/5/2015 حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 24/5/2015
برج الجدى شخصية جدية تحب العمل والإنجاز سريعة وقادرة على تحقيق أهدافها بدقة وسرعة وإنجاز، يحب الثقافة والإطلاع على كل شئون الحياة العامة، ولديه استقلالية كبيرة تجعله ناجحاً فى عمله وحياته الشخصية، ويرى محمد فرعون، أن أصحاب برج الجدى اليوم يواجهون مشاكل عديدة فى العمل بسبب الغيرة من زملائهم، وينبغى عليهم أن يعرفوا الفرق الحقيقى بين الغيرة والمنافسة الجادة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>يجب أن تتمتع بالصبر ولا تنظر إلى تقدم زملائك وراقب فقط تقدمك الآن وفى السنوات الماضية، فإذا لم تحقق أى تقدم ملموس أو تجد ما يضاف إلى شخصيتك فى العمل يجب أن تعيد خطتك وأهدافك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>اليوم أنت تتمتع بجاذبية عالية ويلتف حولك الكثير من المعجبين، ولكن يجب أن تعلم أن شريك حياتك له المركز الأول فى الاهتمام وقبل العمل أيضاً.

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مصر 365

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