حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 24/5/2015

يتميز برج العقرب بعقليته القادرة على التفكير المنطقى والرزانة والعقلانية وهو من أوفى الأصدقاء ويحب مساعدة الآخرين وخدمتهم ويتميز بروح ساخرة تعالج المشاكل بنظرة تفاؤلية ويحترم الآخرين.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم يرى محمد فرعون، أنك سوف تقضى أغلب الوقت مع أسرتك فى المنزل، ولكن هناك بعض المهام فى العمل يجب أن تنتهى منها أولاً.إعلان - Ads إعلان - Ads
>سوف تتعرض للاختبار فى عملك ولكن لا داعى للتوتر وركز على هدفك الرئيسى فى العمل وقم بإتخاذ قرارات حاسمة.
>تعيش فى أفضل أحوالك مع شريك حياتك، وهو ما يوعد بمستقبل باهر بينكما وحياة مليئة بالسعادة والحب.
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توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>سوف تتعرض للاختبار فى عملك ولكن لا داعى للتوتر وركز على هدفك الرئيسى فى العمل وقم بإتخاذ قرارات حاسمة.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>تعيش فى أفضل أحوالك مع شريك حياتك، وهو ما يوعد بمستقبل باهر بينكما وحياة مليئة بالسعادة والحب.
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