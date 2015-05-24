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حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 24/5/2015

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حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 24/5/2015 حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 24/5/2015
برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بطاقة غير محدودة وقوة حتى يصل إلى أهدافه، فهو يحارب بكل طاقته لكى يحقق أحلامه، هو إنسان عفوى يسعى نحو الكمال والمثالية يتميز بالإخلاص والمثابرة ويحب المغامرة فى كل حياته، وهذه أبرز صفات هذا البرج بحسب ما يرى علماء الفلك، وعن حظ برج الحمل اليوم تتوقع ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أنك سوف تقوم بعمل مشروع جديد يدر لك ربحاً كبيراً لم تكن توقعه، ولكن تواجهك ضغوط الحياة التى يجب ألا تستسلم لها وتواجهها بأقصى طاقتك.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>تؤثر ضغوط الحياة عليك، وهو ما يجعلك عصبياً ومتوتراً، فينعكس هذا الأمر على علاقاتك الاجتماعية وصداقاتك، فحاول أن تكون أكثر لطفاً مع الآخرين حتى لا يتركوك وحيداً ولن تجد من يتحملك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات العاطفية:


>يجب أن تفكر جيداً قبل أن تنطق بكلمة تجرح بها شريك حياتك، فهو يتحملك دائماً ولكن هذا لا يعنى المزيد من الضغط عليه.

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مصر 365

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